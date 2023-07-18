عمليات إجلاء في الصين وفيتنام مع اقتراب إعصار قوي من البلدين

اتخذت السلطات في الصين وفيتنام استعدادات لإجلاء آلاف الأشخاص وألغيت عشرات الرحلات الجوية مع اقتراب إعصار قوي من البلدين، تصاحبه رياح عاتية وأمطار غزيرة على طول الساحل في مقاطعتي غوانغدونغ وهاينان جنوب الصين، وفي مقاطعتي كوانغ نينه وهاي فونغ في فيتنام.

وأصدرت السلطات الصينية إنذاراً برتقالياً، وهو ثاني أعلى حالة إنذار على مقياس من أربع درجات، ما يشير إلى أن العاصفة ستتحول تدريجياً إلى إعصار كبير، وذكرت صحيفة «ساذرن ديلي» أنه تم إجلاء 1000 شخص على الأقل من مدينة يونفو بإقليم غوانغدونغ. وفي فيتنام استعدت السلطات لإجلاء 30 ألف شخص في مقاطعتي كوانغ نينه وهاي فونغ اللتين ستكونان الأكثر تضرراً من الأعصار، الذي يعد من أكبر الأعاصير التي تضرب خليج تونكين في السنوات الأخيرة.