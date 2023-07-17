إجلاء الآلاف بسبب حريق في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، أمس، إجلاء ما لا يقل عن 4000 شخص إثر خروج حريق غابات على جزيرة لا بالما عن السيطرة، في وقت تجتاح فيه أوروبا موجة من الطقس الحار.

واندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، بمنطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تقع ضمن جزر الكناري، وأدى إلى إجلاء أفراد من قريتي بونتاجوردا وتيخارافي.

وشاركت 10 وحدات جوية و300 من أفراد فرق الإطفاء على الأرض للسيطرة على الحريق الذي دمر ما لا يقل عن 13 منزلاً، وأتى على نحو 115 ألف فدان من الأراضي.