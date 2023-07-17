الإمارات تتضامن مع كوريا الجنوبية وتعزي في ضحايا الفيضانات

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع كوريا الجنوبية في ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وقالت السلطات ووسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية، أمس، إن جثث ثمانية أشخاص انتشلت من نفق غمرته مياه الفيضانات، ما رفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام إلى 37.

وقال رئيس وحدة الإطفاء في غرب تشونغجو، سيو جيونج-إيل، إن 15 مركبة من بينها حافلة غمرتها المياه في نفق بالمدينة بعد فترة وجيزة من انهيار حاجز على نهر قريب بسبب غزارة الأمطار أول من أمس، وأظهرت لقطات لكاميرات مراقبة تم بثها على محطة محلية تدفق مياه موحلة إلى النفق وكانت المركبات تمر وعجلاتها مغمورة. وقالت وزارة الداخلية والسلامة إنه يجري البحث عن المفقودين إثر تسبب الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وسيول وفيضانات، بخلاف الأشخاص الذين حوصروا داخل النفق، وأشارت إلى أن صدور أوامر إجلاء شملت 7866 شخصاً.

وعقد الرئيس يون سوك يول، الذي يقوم حالياً بزيارة خارج البلاد، اجتماعاً عن بعد لبحث الاستجابة للكارثة، وذكر مكتب الرئيس أنه أمر رئيس الوزراء هان دوك سو بحشد كل الموارد المتاحة للحد من سقوط مصابين وقتلى وتحجيم الخسائر، وحث إدارة الأرصاد على إصدار توقعات للطقس بسرعة مع توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.