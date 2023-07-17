سورية والعراق يتفقان على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

شدد الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، خلال لقاء في دمشق، أمس، على ضرورة تعزيز العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية، على وقع تغيرات إقليمية مع عودة دمشق إلى الحضن العربي. وأعلنت الرئاسة السورية أن الأسد والسوداني بحثا تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة، والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية، إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب. وخلال مؤتمر صحافي، قال الأسد: «هناك تحديات نواجهها بشكل مباشر، وفي مقدمتها تحدي الإرهاب». من جانبه، أكد السوداني على موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة المزيد من التنسيق على مستوى الأجهزة الأمنية، خصوصاً في المناطق الحدودية.