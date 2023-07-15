الجيش الأوكراني يقر بتوجيه ضربات تجاه الأراضي الروسية

أقر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بشن هجمات أوكرانية على التراب الروسي.

وأضاف زالوجني فى مقال نشره في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن الجيش يستخدم الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا من أجل تنفيذ الهجمات المتكررة عبر الحدود.

وتابع: "إذا كان شركاؤنا يخافون من استخدامنا لأسلحتهم، فسوف نقتل أعداءنا بأسلحتنا"، مشيراً إلى الشروط التي يفرضها الحلفاء الغربيون، التي تقضي بضرورة عدم استخدام الأسلحة المقدمة لأوكرانيا في مهاجمة الأراضي الروسية.

وتشهد المناطق الحدودية الروسية بالتحديد هجمات بالمدفعية والمسيرات بشكل متكرر من أوكرانيا، وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن المسؤولين في كييف لا يقرون عادة بالهجمات عبر الحدود.