الإمارات ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، مشددة على ضرورة ترسيخ احترام الأديان والتسامح والتعايش السلمي، وهي المبادئ التي تبقى السبيل الأنجع نحو الازدهار والعيش المشترك.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن الإمارات تشيد بهذه الخطوة التي تنسجم مع اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار المقدّم من الدولة والمملكة المتحدة، بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين» خلال رئاستها الدورية للمجلس في يونيو، والتي تعزز الجهود الدولية عبر اعتماد نهج يعزز التسامح والتعايش السلمي.

وأكدت الوزارة التزام الإمارات بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024، بدعم التفاهم المشترك وتعزيز جسور التواصل والحوار، بما يسهم في الاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً.