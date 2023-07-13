بيان: مصر وإثيوبيا تأملان في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر

قال بيان مشترك إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي حمد اتفقا اليوم الخميس على بدء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين بالإضافة إلى السودان حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وذكر البيان أن الزعيمين سيبذلان كل الجهود اللازمة للانتهاء من الاتفاق في غضون أربعة أشهر.

وكانت مصر وإثيوبيا على خلاف في السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق ببناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.