فولكر تورك يحث روسيا على احترام القانون الإنساني في أوكرانيا

حثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، روسيا على احترام القانون الإنساني، بعد أن شرح بإيجاز الأدلة التي نُشرت في تقرير قبل أسبوعين على الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف ضد المدنيين في أوكرانيا. ووثقت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا الاعتقال التعسفي لأكثر من 900 مدني، بين بدء الحرب في 24 فبراير العام الماضي و23 مايو من العام الجاري، وعمليات إعدام 77 منهم دون محاكمة.

وقال تورك للمجلس «أكثر من 90% من المحتجزين لدى الاتحاد الروسي، الذين تمكنا من مقابلتهم، قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي في بعض الحالات، من أفراد الأمن الروس». وأفاد التقرير بأن أوكرانيا منحت محققي الأمم المتحدة حق الوصول الكامل باستثناء حادثة واحدة، في حين لم تسمح روسيا بأي وصول إلى المعتقلين، على الرغم من الطلبات المتكررة. وقال تورك إن مكتبه سجل أيضاً بعض الانتهاكات التي ارتكبتها أوكرانيا.