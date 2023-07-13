أمين مجلس الكنائس العالمي يدعو إلى احترام الاختلاف والتحلي بالقيم الإنسانية

أكد الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، القس جيري بلاي، أن الشباب هم مصدر الأمل والعطاء بما يمتلكون من طاقات ومبادرات ملهمة، مؤكداً إيمانه بأن الحوار واحترام إيمان الآخر وعقيدته هما الطريق نحو السلام وإيجاد الحلول لجميع المشكلات ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية. وقال القس جيري، في محاضرة ضمن فعاليات منتدى شباب صنَّاع السلام، إن وحدتنا وأخوتنا الإنسانية تعد أمراً مهماً في مواجهة الفساد والعنف وغيرهما، موضحاً أن علينا حماية كوكبنا من خلال التوعية بالتغيرات المناخية.

ودعا الشباب إلى العمل على صناعة السلام من خلال احترام الاختلاف، والتحلي بالقيم الإنسانية التي أودعها الله في البشر، والتمسك بالعدالة والمساواة، سواء في الجنس أو اللون أو العرق، مشيراً إلى أن العدالة كفيلة بإيجاد درع واقٍ ضد هادمي خطط الحوار.