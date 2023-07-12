رئيس المخابرات الروسية يكشف عن مباحثات مع نظيره الأميركي عقب تمرد فاغنر

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، إنه تحدث مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليم بيرنز بعد أيام من التمرد القصير الذي قام به جنود مرتزقة فاغنر.

قال ناريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء إن المحادثة جرت أواخر يونيو الماضي بمبادرة من الجانب الأميركي، على خلفية محاولة مجموعة "فاغنر" التمرد المسلح في روسيا، كما تطرق الجانبان إلى أزمة أوكرانيا، لافتا إلى أن المحادثة استمرت قرابة الساعة.

وتابع "لقد درسنا وناقشنا ما يجب فعله بشأن أوكرانيا".

وتشن روسيا حربا واسعة النطاق في أوكرانيا منذ فبراير 2022. وتعتبر الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لأوكرانيا طوال الحرب، حيث قدمت لها المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى أسلحة بمليارات الدولارات.

وأوضح ناريشكين إن شروط المفاوضات مع كييف لم تتحقق بعد.

وقال ناريشكين:"لكن بالطبع ستكون المفاوضات ممكنة عاجلا أم آجلا لأن كل صراع، حتى وإن كان مسلحاً، ينتهي بالمفاوضات، ومع ذلك، فإن الظروف لذلك لم تتحقق بعد".

وأضاف إنه خلال المحادثة مع بيرنز، أجاب أيضا على أسئلة حول "أحداث" 24 يونيو. في ذلك اليوم، احتل رئيس فاغنر يفجيني بريغوجين، وقواته مدينة روستوف أون دون الروسية وأرسل رتلا عسكريا باتجاه موسكو.