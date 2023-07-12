بايدن يرحب بدعم تركيا لمحاولة السويد الانضمام لحلف الأطلسي

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار تركيا رفع حظرها بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي"ناتو".

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض إنه يتطلع إلى الترحيب بالسويد باعتبارها العضو الثاني والثلاثين في الناتو. وتابع أنه "مستعد للعمل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع والردع في المنطقة الأورو-أطلسية".

يشار إلى أن تركيا لطالما حاولت تحديث أسطولها من الطائرات المقاتلة. ومن بين أمور أخرى، سعت إلى شراء 40 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 من الولايات المتحدة. وأوضح بايدن يوم الأحد أنه يرى في بيع الأسلحة كوسيلة لتسوية الحظر التركي على انضمام السويد إلى الناتو.

وكانت الحكومة الأمريكية قد شددت في السابق على أنها تدعم جهود تركيا لتحديث أسطولها من طراز إف-16، لكن هذا لم يكن في مقابل موافقة أنقرة على توسيع الناتو.