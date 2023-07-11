دول "الناتو" تتفق على إعلان بشأن مسار انضمام أوكرانيا إلى الحلف

اتفقت دول حلف شمال الأطلسي على إعلان بشأن مسار انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أنّ قادة الحلف اتّفقوا خلال قمّتهم في فيلنيوس الثلاثاء على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التكتل حين "تتوفر الشروط".

وقال ستولتنبرغ للصحافيين بعد المحادثات "كما أوضحنا بأنّنا سنوجّه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي حين يتّفق الحلفاء وتتوفر الشروط".