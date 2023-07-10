مقتل 8 من أفراد أسرة واحدة بانفجار لغم أرضي في وسط الصومال

قتل ثمانية من أفراد أسرة واحدة بانفجار لغم أرضي في وسط الصومال، وفق ما أعلن الإثنين مسؤول محلي محمّلا حركة الشباب الإسلامية المسؤولية.

وأعلن رئيس بلدية المنطقة صدام عبدي إيداو في تصريح للصحافيين أن "ثمانية أبرياء بينهم امرأة، هم أفراد في أسرة واحدة قتلوا" بهذا الانفجار الذي وقع مساء الأحد قرب بولوبردي بإقليم هيران بولاية هيرشبيلي وسط البلاد.

وتابع "لقد زرع إرهابيو حركة الشباب هذا اللغم بعدما دحرتهم العمليات العسكرية الجارية في المنطقة"، متّهما عناصر هذه الحركة بأنهم "لا يكترثون بالمدنيين".

تقاتل حركة الشباب الموالية للقاعدة، منذ 15 عاما الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.

وأعلن الرئيس حسن الشيخ محمود "حرباً شاملة" على حركة الشباب المتطرفة، وأمر في سبتمبر بحملة عسكرية، بإسناد جوي أميركي.

لكن المتمردين يواصلون شن هجمات دامية، خصوصا في وسط المدن وضد منشآت عسكرية صومالية.