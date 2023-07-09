الأردن: قوات الأمن تقتل 3 أشخاص بينهم مدانان في تبادل لإطلاق النار

قتلت قوات الأمن الأردنية ثلاثة رجال ، بينهم اثنان من المتهمين الهاربين، في تبادل لإطلاق النار في منطقة نائية من البلاد، حسبما أعلنت السلطات الأحد.

قالت مديرية الأمن العام إن المدانين هربا مؤخرًا من سجن، ما استدعى عملية بحث انتهت باشتباكات.

أضافت المديرية أن الرجل الثالث الذي قُتل كان على صلة بجماعة مسلحة وأنه مطلوب لصلته بجرائم غير محددة.

أدين أحد السجينين الهاربين في جريمة قتل ضابط شرطة كبير عام 2022.

لقي الضابط عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح حتفه خلال اشتباكات اندلعت مع المتظاهرين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. قُتل ثلاثة ضباط آخرون أثناء محاولتهم اعتقال مشتبه بهم على صلة بوفاة الدلابيح.

وقال بيان للمديرية إن تبادل إطلاق النار السبت وقع في منطقة وعرة جنوب شرقي المملكة، مشيرا إلى أن السلطات تحقق في كيفية هروب الرجلين من السجن.