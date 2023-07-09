وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لشويغو وهو يتفقد القوات

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن الوزير سيرغي شويغو تفقد قوات، وأشرف على تدريب وحدات تشكلت حديثاً، مؤلفة من جنود متعاقدين.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عبر قناتها على «تيلغرام» ظهر فيه شويغو مرتدياً الزي العسكري، وهو يتفقد الجنود في ميدان للرماية. وهذا هو أول ظهور علني له مع القوات منذ تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، الذي تم القضاء عليه في مهده الشهر الماضي. ولم تذكر الوزارة توقيت تصوير الفيديو أو متى تفقد شويغو القوات. وقال شويغو، الإثنين الماضي، إن التمرد لم يؤثر في «العملية العسكرية الخاصة» التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إن «وزير الدفاع في روسيا الاتحادية أشرف بنفسه على تدريب جنود متعاقدين على عمليات قتالية في مختلف الظروف، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية».