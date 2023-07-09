اجتماع وزاري خليجي روسي للحوار الاستراتيجي في موسكو

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وروسيا، الذي سيعقد غداً في موسكو، يسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، عن البديوي قوله «إنه خلال هذا الاجتماع ستتم مناقشة موضوعات مدرجة، تهدف إلى زيادة التعاون المشترك، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية».

وأوضح أن العلاقات الخليجية الروسية متميزة، منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي في نوفمبر عام 2011، واستمرارها إلى اليوم دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية، تهدف لخدمة المصالح المشتركة للجانبين.