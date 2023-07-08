اليابان تبدأ تصريف مياه «فوكوشيما» النووية قريباً

أزالت اليابان آخر عقبة في طريق خطة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ، وقالت السلطات المختصة، أمس، إن المعدات والمنشآت الخاصة بتصريف المياه اجتازت الفحوص بنجاح، وسيبدأ التصريف هذا الصيف، فيما أكدت كوريا الجنوبية أن تصريف المياه في المحيط سيكون له تأثير لا يذكر عليها. وتقوم خطة الحكومة اليابانية على التخلص من نحو 1.33 مليون طن من المياه المخزنة في موقع المحطة، بإلقائها في المحيط بعد معالجتها وتخفيف كثافتها. واعتبر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن هذه الخطة تفي بمعايير السلامة الدولية. من جانبها رفضت الصين الخطة، وأعلنت الجمارك الصينية، أمس، أنها ستمنع استيراد المواد الغذائية من 10 مناطق يابانية بعد خطة طوكيو، وأنها ستجري اختبارات إشعاعية صارمة على المواد الغذائية من بقية أنحاء اليابان.