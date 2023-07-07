قتيل وجرحى بإطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد في لبنان

قتل شخص وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد في بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبنانية.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن عدداً من المصلين تعرضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة" في برالياس.

وأشارت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وتوجهت عناصر الجيش إلى المكان، حيث أصيب مطلق النار.

وأشارت إلى أنّ مطلق النار إبراهيم أمين عيتاني مواليد 1961 من بيروت مقيم في غرفة container مقابلة للمسجد منذ 4 سنوات، أًصيب بنيران مخابرات الجيش بكتفه واستقرّت رصاصة في كبده، كما أصيب في رجليه ما أدّى إلى تكسّر عظامه وتقطيع أوردته، بعد إطلاقه النار على القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان.

أمّا القتيل الذي كشف عليه الطبيب الشرعيّ في مستشفى "الناصرة" التابعة للهلال الأحمر الفلسطينيّ، فقد أصيب إصابة قاتلة في وجهه.

ونعت أسرة ثانويّة "حوش الحريمة" أستاذ مادّة الاقتصاد علي شبلي عبر صفحتها في "فيسبوك".

ونقلت الصحيفة عن عدد من الأهالي أنّ مطلق النار "لطالما كانت تصرّفاته غريبة".