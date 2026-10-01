الأردن: 35 سنة سجن لرجلين قتلا آخر لأنه أثار الغبار في الشارع

قضت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا بحق متهم و15 عامًا بحق شقيقه، بعد إدانتهما بقتل رجل بإطلاق النار عليه، فيما أعلنت عدم مسؤولية متهم ثالث عن تهمة الشروع بالقتل.

وبحسب قرار المحكمة، وقعت الجريمة في إحدى المحافظات العام الماضي، بعدما نشب خلاف إثر مرور المغدور بمركبته مسرعًا وتسببه بإثارة الغبار، ما دفع المتهم الثالث وابنه الحدث إلى إغلاق الطريق أمامه.

وأشارت الوقائع إلى أن الحدث أبلغ عمه المتهم الأول بما جرى، فتوجه الأخير إلى المكان مسلحًا ببندقية كلاشنكوف، برفقة الحدث، وانضم إليهما المتهم الثاني الذي كان يحمل مسدسًا والمتهم الثالث الذي كان يحمل ماسورة حديدية.

وأطلق المتهمان الأول والثاني النار باتجاه المغدور، فأصيب المغدور بعيارين ناريين توفي إثرهما، فيما أظهر تقرير التعليل الطبي أن الوفاة نجمت عن نزيف دموي حاد نتيجة تمزق القلب والرئتين بعيار ناري استقر في منطقة الصدر.

وقررت المحكمة، تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم الأول بسجنه 20 عامًا، والمتهم الثاني 15 عامًا، مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة السلاحين المضبوطين، فيما أعلنت عدم مسؤولية المتهم الثالث عن تهمة الشروع بالقتل.