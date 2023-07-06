سقوط حافلة في اخدود بجنوب المكسيك وتحطمها مخلفة 29 قتيلا

قال مسؤولون مكسيكيون إن حافلة ركاب خرجت عن السيطرة وانحرفت عن طريق إلى أخدود بعمق 25 مترا في جنوب البلاد خلال ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 29 راكبا على الأقل.

وقع الحادث في منطقة ميكستيكا، التي يقطنها إلى حد كبير جماعات السكان الأصليون، في ولاية أواكساكا، بجنوب المكسيك.

قال وزير داخلية الولاية، خيسوس روميرو، إن 27 شخصا لقوا حتفهم في الحادث، بينهم طفل يبلغ من العمر عاما ونصف. وأضاف أن نحو 20 شخصا أصيبوا في الحادث بعضهم في حالة خطيرة.

ذكر مكتبه في وقت لاحق أن عدد القتلى ارتفع إلى 29 بعد وفاة ضحيتين متأثرتين بجراحهما في مستشفى.

وقال روميرو إن سائق الحافلة فقد السيطرة على ما يبدو على المركبة وسقط في الأخدود.

وأوضح روميرو في تصريحات لمحطة تلفزيونية محلية "يبدو أن الافتقار إلى المهارة والتعب تسببا في وقوع الحادث".

الصور التي وزعتها الشرطة تشير إلى أن الحافلة انقلبت، ما أدى إلى تدمير مقصورة الركاب بالكامل.

انطلقت الحافلة من مكسيكو سيتي لنقل الركاب إلى عدد من القرى الجبلية الصغيرة النائية في منطقة ميكستيكا الفقيرة.

يشير الطريق والمتعلقات، وهي عبارة صرر وسلال متناثرة وسط الحطام، إلى أن الضحايا كانوا أشخاصا يعملون في الأشغال اليدوية بالعاصمة وكانوا في طريق العودة إلى بلداتهم الأصلية.