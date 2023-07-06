مباحثات كويتية سعودية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الدفاع الكويتي أحمد فهد الأحمد الصباح، مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع، أمس، عقب استقبال أحمد الفهد، في مكتبه بقصر بيان، تركي بن محمد والوفد المرافق له. وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت الكويت أصدرت بياناً الإثنين أكدت فيه أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.