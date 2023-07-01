وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين في حادث سير

توفي 3 أشخاص بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الوزير اللواء قدري أبوبكر، وأصيب آخرون، في حادث سير مروع قرب جماعين، جنوب نابلس.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزير الراحل، قائلاً "إن المناضل أبو بكر أمضى حياته مناضلاً صلباً مدافعاً عن فلسطين وقضيتها وشعبها وقرارها الوطني المستقل"، مشيداً بدوره الوطني والنضالي المشرف، وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وشغل أبوبكر منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، وهو منصب برتبة وزير، منذ عام 2018.