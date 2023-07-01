سفينة ألمانية تنتشل 200 مهاجر من البحر المتوسط

نقلت سفينة الإنقاذ المدني الألمانية "هيومانتي 1" إلى متنها نحو 200 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في عمليات عدة.

وقالت منظمة "إس أو إس هيومانتي" ومقرها برلين والتي تشغل السفينة، إن السفينة واجهت أربعة قوارب مهاجرين في محنة بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، وأنقذت المهاجرين وكان بعضهم في حالة ضعف شديدة أو مصابين.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإيطالية ساعدت في تنسيق العمليات، موضحة أن خفر السواحل قام بإجلاء شخصين بسبب حالتهما الطارئة.