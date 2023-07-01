استقالة وزير فنلندي بسبب «نكات» عن رموز نازية

أعلن وزير الاقتصاد الفنلندي، فيلهلم غونيلا، استقالته أمس، في أعقاب فضيحة تتعلق بارتباطه بالمشهد اليميني المتطرف، ونكات عن رموز نازية.

وبذلك، خسر رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو بالفعل أول عضو في مجلس وزراء حكومته الائتلافية بعد 10 أيام فقط من توليها السلطة.

وقال غونيلا، وهو من حزب الفنلنديين الشعبوي اليميني، إنه سيكون من المستحيل البقاء في المنصب إذا كانت الحكومة ستستمر، وسمعة فنلندا لن تتضرر. ومع ذلك، قال إنه لايزال يحظى بثقة حزبه ومجموعته البرلمانية. ووفقاً لراديو «يل» الفنلندي، تجعل الاستقالة غونيلا، الوزير الأقصر خدمة في تاريخ البلاد.

وخلال الانتخابات البرلمانية، هنأ غونيلا مرشحاً آخر من حزبه لاحتلاله المركز رقم 88 على قائمة انتخابية، وهو الرقم الخاص به نفسه في انتخابات عام 2019. وبين أوساط النازيين الجدد، يعتبر الرقم 88 رمزاً «للتحية النازية». وذكرت تقارير إعلامية أن غونيلا كان يمزح مراراً وتكراراً بشأن الرقم من قبل. واعتذر مؤخراً على «فيس بوك».