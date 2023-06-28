1.8 مليون حاج من 150 دولة يرمون جمرة العقبة الكبرى اليوم

يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداءَ المناسك، وعلى رأسها أداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى في منى، وذلك بعد أن كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نجاح اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج أمس، فيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ مليوناً و845 ألفاً و45 حاجاً من 150 دولة.

وكان الحجاج قد باتوا ليلتهم في مشعر مزدلفة بعد نفرتهم من عرفات، حيث أدّوا الركن الأعظم من فريضة الحج، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة.

وفي وقت سابق أمس، أوضحت الحج والعمرة السعودية، أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقاً للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهي الترددي والتقليدي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

نقل الحجاج بيسر

وأفادت بأنه تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمني المحدد لذلك، وكان الحجاج أدوا صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، بعد نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية حسب الخطط المحددة لهم، بعد ذلك تم إفاضتهم إلى مشعر منى.

وأشارت إلى أن هذا النجاح يأتي بفضل تضافر جهود منظومة النقل وكذلك شركات مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى التزام الحجاج بالخطط الموضوعة لهم.

يُذكر أن الوزارة تشترط لنقل الحجاج عبر الحافلات، التقيد بالجدولة الزمنية، وضرورة توفير مرشد لكل حافلة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع غرفة متابعة نقل الحجاج، ليتم النقل وفق مسارات مخصصة لكل مركز، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، الاستعدادات المبكرة لحج هذا العام، عبر إنشاء مركز لإدارة كل المهام والمشاريع بالتكاملية والتنسيق مع القطاعات الحكومية كافة، قائلاً: «نحن نرى هذا العام خطة التفويج والتصعيد تمت بكل يسر وسهولة، والتي ظهرت نتائجها منذ وقت مبكر».

البطاقة الذكية

وفي ما يتعلق باستخدام التقنيات الذكية، أوضح الربيعة: «قمنا بتطوير وتوسعة خدمات البطاقة الذكية للحاج، والتي يستطيع الحجاج عن طريقها الوصول إلى مواقعهم داخل المشاعر، كما تم التعاون مع الشركات المختصة في الخرائط لضمان عكس مواقع الحملات على الأنظمة الإلكترونية».

الحجاج في عرفات

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت أن عدد إحصاءات الحجاج القادمين من خارج السعودية والقادمين من الدول العربية بلغ (346.214) بنسبة (21%)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم (1.056.317) بنسبة (63.5%)، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية (221.863) بنسبة (13.4%)، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (36.521) بنسبة (2.1%).

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (1.593.271) حاجّاً عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60.813) حاجّاً عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6831) حاجًاً.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة بلغ سبع دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى (242.272) حاجاً وحاجة، وقد تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.