الجيش الباكستاني يعزل 15 مسؤولاً لإخفاقهم في حماية منشآته

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن المتحدث العسكري الباكستاني، أحمد شريف تشودري، قال في مؤتمر صحافي أمس، إنه بعد التحقيق الذي أجراه الجيش، تم عزل 15 من المسؤولين من مناصبهم، لإخفاقهم في حماية المنشآت العسكرية، خلال العنف الذي نجم عن اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الشهر الماضي. ووفقاً لما أعلنه تشودري فإنه من بين من تم عزلهم مسؤول برتبة فريق، وثلاثة برتبة لواء، وسبعة برتبة عميد. وأضاف تشودري إن «102 من الأنذال يحاكمون أمام المحاكم العسكرية» على خلفية الاضطرابات المدنية التي اندلعت بعد توقيف عمران خان الشهر الماضي، فيما تم فصل ثلاثة من ضباط الجيش.

وتقول الحكومة إن أنصار خان هاجموا البنية التحتية العسكرية بناء على تعليمات من قادتهم، وهو ما نفاه حزب خان.