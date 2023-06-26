"الناتو" يبحث انضمام السويد قبل قمة يوليو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن الحلف سيبحث مسألة انضمام السويد قبل قمته المرتقبة، سعياً للحصول على موافقة تركيا التي تعرقل الخطوة.

وأفاد ستولتنبرغ بأنه تحدّث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتفقا على عقد اجتماع عالي المستوى في بروكسل قبل القمة.

وأضاف أن هذا الاجتماع سيضم وزراء خارجية ورؤساء أجهزة استخبارات ومستشارين للأمن القومي، ويتمثّل الهدف بتحقيق تقدّم باتّجاه استكمال انضمام السويد إلى الناتو.

وأدلى ستولتنبرغ بتصريحاته للصحافيين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس التي ستستضيف قمة الناتو المقبلة في 11 و12 يوليو.

وتحظى السويد بوضع دولة "مدعوة" للانضمام إلى الناتو منذ يونيو 2022 لكن تركيا والمجر عرقلتا مسعاها لنيل العضوية الكاملة التي يتعيّن المصادقة عليها من قبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 31.