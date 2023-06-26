لافروف يهاجم تصريحات بايدن وزيلينسكي

هاجم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن التهديد النووي الذي يُزعم أنه صادر من روسيا.

وقال لافروف، في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني «موسكو. الكرملين. بوتين»: «من الصعب بالنسبة لي التعليق على ما يقوله الرئيس الأميركي أخيراً، ولن أولي أهمية كبرى للشطحات اللفظية التي لا أساس لها من الصحة». ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله: «إن تصريحات زيلينسكي هي تيار من الوعي أكثر اضطراباً، وليس لدي خلفية طبية، ولا يمكنني أن أكون مسؤولاً عن الحالة النفسية للأشخاص الذين يثبتون بشكل متكرر يومياً عدم كفاءتهم».

وكان بايدن قد قال في خطاب ألقاه في كاليفورنيا، في وقت سابق، إنه يعتقد أن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية، هو تهديد حقيقي، وبعده اتهم زيلينسكي موسكو بالتحضير لهجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.