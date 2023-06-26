مصر والهند توقعان إعلان «الشراكة الاستراتيجية»

منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وقالت الرئاسة المصرية إن الزعيمين وقعا إعلاناً يرتقي بالعلاقات المصرية الهندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، التي بموجبها اتفق البلدان على تكثيف تعاونهما، وعقد محادثات دورية. وتحتفظ مصر والهند بروابط وثيقة تعود إلى خمسينات القرن الماضي، عندما لعب البلدان أدوراً رئيسة في تأسيس حركة «عدم الانحياز». ووصل مودي إلى القاهرة، أول من أمس، وهو أول رئيس وزراء هندي يقوم بزيارة رسمية لمصر منذ أكثر من عقدين، وجاءت زيارته بعد ستة أشهر من وصول السيسي إلى نيودلهي كضيف رسمي في عيد الاستقلال، كما دعا مودي السيسي لحضور قمة مجموعة الـ20 التي ستستضيفها الهند في سبتمبر المقبل.