الصين تعرب عن دعمها لموسكو خلال تمرد مجموعة فاغنر

أكّدت روسيا الأحد أن الصين أعربت عن دعمها لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل "استقرار الوضع" بعد تمرّد مجموعة فاغنر الذي هز الكرملين.

خلال لقاء عقد الأحد في بكين بين نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو ونائب وزير الخارجية الصيني ما جاوشو "أعرب الجانب الصيني عن دعمه لجهود قادة روسيا الاتحادية من أجل استقرار الوضع في البلاد في ما يتعلّق بأحداث 24 يونيو"، وهو اليوم الذي أعلن فيه زعيم حركة فاغنر يفغيني بريغوجين تمردا، وفق بيان للدبلوماسية الروسية.