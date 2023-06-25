كوريا الشمالية تحذّر من «رد ساحق» على أي عمل عسكري أميركي

حذّرت كوريا الشمالية، أمس، من أنها ستقوم برد ساحق وهجومي ضد أي تصعيد عسكري من جانب الولايات المتحدة، وانتقدت زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للصين، أخيراً.

ووجّه التحذير مدير عام إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، كوون يونغ -جون، في الوقت الذي قامت فيه واشنطن أخيراً ببذل جهود لتعزيز التزامها بالردع الممتد للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل قدراتها العسكرية.

وقال المسؤول الكوري الشمالي: «إذا لم توقف الولايات المتحدة انتهاك سيادتنا وتهديدنا، متجاهلة حقوقنا ومصالحنا، وتتخذ إجراء واضحاً لرفع سياستها المعادية صوب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فإنه لن يكون هناك ضبط نفس من جانبنا في ما يتعلق بحقنا في الدفاع عن النفس».

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المسؤول قوله إن كوريا الشمالية ستوسع نطاق رد الفعل على تشديد الإجراءات العسكرية، وأي استفزازات أخرى من جانب الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، ليصبح «أكثر شمولاً وقوة».

وهاجم كوون تصريحات بلينكن خلال زيارته أخيراً لبكين، التي مفادها أن الصين في موقع فريد للضغط على بيونغ يانغ للدخول في حوار، مؤكداً أن هذه التصريحات لا تساعد على حل القضية، مضيفاً أن تهديدات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين للضغط على بيونغ يانغ تعكس «عقلية هيمنة خطرة»، بحسب وصفه.