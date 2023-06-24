الكرملين يحذر: نجاح تمرد فاغنر يعني سيطرتها على ترسانة روسيا النووية وتهديد للعالم بأسره

حذر مسؤول بارز بالكرملين من أن تمردا ناجحا من مجموعة فاغنر سيعني سيطرة المرتزقة على ترسانة روسيا النووية الكبيرة وظهور تهديد وجودي على العالم بأسرة.

وقال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي يرأسه الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحاته نقلتها وكالات الأنباء الروسية تاريخ البشرية لم يشهد بعد سيطرة المرتزقة على أكبر ترسانة من الأسلحة النووية. لا يمكن أن تقتصر مثل هذه الأزمة على حدود دولة واحدة فقط، سيكون العالم على شفا الدمار.

وأضاف لن نسمح بمثل هذا التحول في الأحداث.

كان ميدفيديف قد تبنى خطابا متشددا منذ أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا، وذكر الغرب مرارا بشأن ترسانة روسيا النووية في محاولة لتخويف الولايات المتحدة وحلفائها من إرسال أسلحة متطورة لكييف.

ووصف ميدفيديف التمرد بأنه عملية خطط لها جيدا وتهدف للاستيلاء على السلطة في البلاد. وزعم أن بعض المحاربين القدامى من وحدات نخبة بالجيش الروسي وعناصر أجنبية قد تكون متورطة فيها.