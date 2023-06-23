الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية يتدهور بشدة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتدهور بشدة، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية قتلت سبعة فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال في مخيم للاجئين.

وقال تورك في بيان تلاه متحدث في إفادة صحافية بالأمم المتحدة: "العنف الذي وقع هذا الأسبوع في الضفة الغربية المحتلة ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة، ويغذيه خطاب سياسي متشدد، وتصعيد في استخدام إسرائيل لأسلحة عسكرية متطورة"، مطالباً إسرائيل بأن تلتزم في تصرفاتها بالقانون الدولي.

وأضاف المتحدث أن الأسلحة تضمنت طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة، موضحاً أن الضربات الجوية على مخيم جنين للاجئين تمثل "تصعيداً كبيراً في استخدام الأسلحة يرتبط عادة بالأعمال العدائية المسلحة، وليس بوضع يطبق فيه القانون".

وتابع: "يجب على إسرائيل أن تمتثل سريعاً في سياساتها وإجراءاتها في الضفة الغربية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك حماية الحق في الحياة واحترامه".