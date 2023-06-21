مصر: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار خلال 2022-2023

أعلنت مصر أن قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار خلال 2022-2023.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022/ 2023 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته هيئة قناة السويس اليوم لاستعراض أبرز الإنجازات والإحصائيات الخاصة بالملاحة خلال العام المالي وإلقاء الضوء على مستجدات تطوير المجرى الملاحي للقناة .

وقال رئيس الهيئة ، إن قناة السويس قطعت شوطاً كبيراً نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ليتحقق في سنوات معدودة مالم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة ، وذلك عبر تنفيذ سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة ، مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه والذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل ست سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28 في المائة .

وأوضح رئيس الهيئة أن معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى 50.3 في المائة من حجم أعمال المشروع بمعدلات تكريك بلغت 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4 في المائة من حجم أعمال مشروع توسعة وتعميق القناة بإجمالي كميات تكريك قدرها 16.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.