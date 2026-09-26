فرنسا تعمل على إصدار قرار أممي يدعم حرية الملاحة بمضيق هرمز

تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، حسبما أفاد دبلوماسي بالأمم المتحدة .

وذكر الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القرار سيؤكد مجدداً ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق ، مشيرا إلى أهميته بالنسبة للشحنات العالمية الحيوية لأمن الغذاء والطاقة.

وأضاف الدبلوماسي ان قرار الأمم المتحدة المقترح سيذكر بضرورة احترام قانون البحار ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن في المضيق.