تطورات الغواصة المفقودة..طائرات كندية ترصد أصوات ضوضاء تحت الماء

قال حرس السواحل الأميركي، اليوم الأربعاء، إن "طائرات كندية تلتقط صوت ضوضاء تحت الماء في موقع فقدان الغواصة السياحية المفقودة".

ورصد جهاز سونار صوت "طرقات" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية الصغيرة التي فقدت قرب حطام سفينة "تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء.

وذكرت مجلة "رولينغ ستون" أن طائرة "بي8" كندية "سمعت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع"، فيما نقلت شبكة سي أن أن عن وثيقة داخلية للإدارة الأميركية سماع الطرقات من دون أن توضح متى تم رصدها.

ودخلت عمليات البحث عن غواصة سياحية مفقودة في المحيط الأطلسي يومها الرابع، اليوم ، حيث تسابق فرق الإنقاذ الزمن للعثور على الغواصة التي اختفت أثناء نقلها ركابا أثرياء في رحلة إلى حطام السفينة (تيتانيك) في المياه العميقة قبالة ساحل كندا.