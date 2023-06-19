تونس تدين اقتحام مقر إقامة سفيرها في الخرطوم

دانت تونس، أمس، اقتحام مقر إقامة سفيرها في العاصمة السودانية الخرطوم، الذي تعرض للسرقة والعبث بمحتوياته.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان: «تدين تونس بشدة إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم، ونهب ممتلكاته، والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، واعتبرت أن ذلك «تعدٍّ صارخ على حرمة مقارّ البعثات الدبلوماسية».

ودعت تونس إلى ملاحقة الجناة ومحاسبتهم، وأكدت «موقفها الثابت الداعي إلى ضبط النفس، والوقف الفوري للاقتتال، وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني».