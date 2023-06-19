بايدن يعرب عن أمله لقاء الرئيس الصيني

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يأمل لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وأشار إلى أن قادة الصين لم يكونوا على علم بالتفاصيل المحيطة بمنطاد تجسس مزعوم أسقطته الولايات المتحدة في فبراير الماضي.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحافيين: «لدى الصين بعض الصعوبات المشروعة التي لا علاقة لها بالولايات المتحدة. أعتقد أن أحد الأشياء التي سببها المنطاد لم تكن في كثير منها مسألة إسقاطه. لكنني لا أعتقد أن القيادة كانت تعرف مكانه أو تعرف ما بداخله».

وتزامنت تصريحات بايدن مع رحلة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين للقاء كبار المسؤولين الصينيين، في محاولة لخفض التوتر وتجنّب الصراع المباشر بين أكبر اقتصادين في العالم.