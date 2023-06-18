سورية.. مقتل وإصابة 13 من القوات الحكومية بانفجار في حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة من قوات الحكومة السورية وإصابة 10 آخرين منهم بجراح متفاوتة، جراء انفجار عبوة ناسفة ، صباح اليوم الأحد ، استهدفت حافلة مبيت عسكرية بالقرب من حاجز الجابرية على طريق حمص - سلمية، ضمن منطقة المشرفة شمال شرقي حمص بوسط سورية .

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحافي اليوم ، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.