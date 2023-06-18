مليون طفل نازح في السودان

تسبّب النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نزوح أكثر من مليون طفل خلال شهرين، رُبعهم تقريباً في إقليم دارفور، بحسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأكدت المنظمة أنها تلقت تقارير عن مقتل أكثر من 330 طفلاً وإصابة أكثر من 1900 خلال النزاع، وقالت ممثلة المنظمة في السودان، مانديب أوبراين: «مستقبل السودان على المحك، ولا يمكننا أن نقبل الخسارة والمعاناة المتواصلة للأطفال هناك».

وأضافت: «الأطفال عالقون في كابوس بلا هوادة، يتحمّلون العبء الأكبر لأزمة عنيفة لم يكن لهم أي دور في اندلاعها. آسفة لأن هؤلاء الأطفال باتوا أسرى النيران، ومصابين، ويتم استغلالهم، ونازحين، ويواجهون الأمراض وسوء التغذية».