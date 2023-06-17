بوتين لوفد الوساطة الإفريقية: مستعدون للحوار مع الراغبين في السلام

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت "استعداده لحوار بناء مع الراغبين في السلام"، وذلك خلال لقائه الوسطاء الأفارقة في شأن أوكرانيا، مشيدا بـ"مقاربتهم المتوازنة" حيال هذه الأزمة.

وقال بوتين في مستهل هذا الاجتماع في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا "نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية"، مضيفا "نحن منفتحون على حوار بناء مع الراغبين في سلام يستند الى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار".

وتابع بوتين "في روسيا، نكن احتراما كبيرا لموقف الدول الإفريقية من اجل الحفاظ على الاستقرار وندعم تطلعاتها نحو سياسة سلمية".

وتابع أنه "يقدر" مساعي هذه الدول بحثا عن سبل لتسوية النزاع الاوكراني، مشددا على أن "التعزيز الشامل للعلاقات مع دول القارة الإفريقية هو أولوية في السياسة الخارجية" الروسية.

وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة لبحث أي مقترحات أفريقية للتسوية لكن كييف هي التي ترفض المحادثات.