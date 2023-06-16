الأمم المتحدة تطالب بتدابير عاجلة لتجنب غرق مزيد من المهاجرين بعد مأساة اليونان

طالبت الأمم المتحدة بتحقيقات سريعة وتدابير "عاجلة وحاسمة" لتجنّب مآس جديدة مثل غرق قارب محمّل بالمهاجرين قبالة اليونان قد يكون أودى بمئات الأشخاص.

وأضافت الأمم المتحدة إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التحرك لمنع المزيد من وفيات المهاجرين في مآسي القوارب في البحر المتوسط.



وقال مدير قسم الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة فيديريكو سودا في بيان مشترك صادر عن منظمته والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "من الواضح أن النهج المعتمد بالنسبة الى البحر المتوسط ليس فاعلا".

وأضاف "عامًا بعد عام، لا يزال (البحر الأبيض المتوسط) طريق الهجرة الأكثر خطورة في العالم، حيث تُسجّل أعلى نسبة وفيات".

وشدد على ضرورة "توصل الدول إلى اتفاق لسدّ الثغر من ناحية عمليات البحث والإنقاذ والإنزال السريع وتأمين طرق للهجرة منتظمة وآمنة".

وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جيريمي لورنس "يجب إجراء تحقيق معمّق حول الأحداث التي جرت خلال هذه المأساة. وآمل أن نتمكّن من الوصول إلى إجابات وأن نتعلّم من هذه التجربة".

وأضاف "ما حصل الأربعاء يؤكد ضرورة التحقيق في شأن المهرّبين والمتاجرين بالبشر والحرص على محاكمتهم".

بالإضافة إلى المهربين، وجّه البيان أصابع الاتهام إلى وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" واليونان والدول الأوروبية المتهمة بعدم القيام بما يكفي لتجنب هذه المآسي.

وانتشل خفر السواحل اليونانيون 78 جثة من البحر الأربعاء بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، بحسب حصيلة رسمية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها "تخشى أن مئات آخرين" قد غرقوا "في واحدة من أخطر المآسي في البحر الأبيض المتوسط منذ عقد".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية إيلياس سياكانتاريس الأربعاء أن معلومات غير مؤكدة أشارت إلى أن 750 شخصا كانوا يستقلّون المركب.