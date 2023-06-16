ألمانيا تعتزم تسليم 64 صاروخاً إضافياً لأوكرانيا

تعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بـ 64 صاروخا موجها إضافيا لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الجمعة على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل أن القرار مهم من أجل ضمان دعم مستدام للقوات المسلحة الأوكرانية في المرحلة الحالية، ومن المخطط تسليم الصواريخ على الفور.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك وهولندا أمس الخميس أنها ستورد لأوكرانيا مئات الصواريخ الإضافية المضادة للطائرات من أجل الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية. وبحسب البيانات، بدأ التسليم بالفعل ومن المفترض أن يكتمل في غضون أسابيع قليلة.