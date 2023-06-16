الصين: باب الحوار مع أميركا مفتوح دائماً

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن باب الصين مفتوح دائما للحوار مع الولايات المتحدة، مضيفة أن الاتصالات بين البلدين لم تتوقف أبدا.

وذكر وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحافية دورية أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تطوير العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، وذلك ردا على سؤال بخصوص تصريحات لمسؤولين أميركيين عن أن واشنطن لا تتوقع الكثير من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المرتقبة إلى الصين.