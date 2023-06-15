افتتاح قنصلية ثالثة لدولة الإمارات في الهند

افتتح وزير دولة، أحمد علي الصايغ، القنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة حيدر أباد، عاصمة ولاية تيلانجانا الهندية.

حضر حفل الافتتاح من الجانب الهندي وزير دولة لدى وزارة الخارجية الهندية، فيلامفيلي موراليداران، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال.

ويأتي افتتاح قنصلية حيدر أباد، التي تعد القنصلية الثالثة لدولة الإمارات في جمهورية الهند، بعد قنصليّتي مومباي وكيرلا، في إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين.

وصرح الصايغ بأن «افتتاح القنصلية يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز علاقتها مع جمهورية الهند، التي لها جذور تاريخية، وتمتد لعقود عديدة، ويأتي ضمن توجه الدولة نحو تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع جمهورية الهند، ما سيسهم في توطيد الروابط الثقافية والتجارية والاقتصادية».