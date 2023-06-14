اليابان: إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في ميدان رماية للجيش

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في إطلاق نار وقع، الأربعاء، في ميدان رماية للجيش الياباني في جيفو وسط البلاد، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة "أن.أتش.كيه" التلفزيونية العامة إن إطلاق النار أوقع ثلاثة جرحى، وتم إثره توقيف عسكري شاب، في معلومات تعذر على متحدثة باسم الجيش في طوكيو تأكيدها في الحال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (أن.أتش.كيه) قولها إن واحدا على الأقل من المصابين في حالة حرجة، وأنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.

وسبق أن أفاد تقرير للهيئة بأن عددا من أفراد قوات الدفاع الذاتي ربما لقوا حتفهم.

وحوادث إطلاق النار نادرة للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين على أي شخص يسعى لامتلاك سلاح أن يجتاز عملية شديدة الدقة.