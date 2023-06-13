مسؤول سوداني: البرهان لن يلتقي دقلو في ظل الظروف الراهنة

أكد مسؤول سوداني، اليوم الثلاثاء، أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، لن يلتقي خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في ظل الظروف الراهنة، وذلك غداة إعلان كينيا سعيها لترتيب لقاء بينهما لمحاولة وضع حدّ للنزاع.

وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس: "البرهان لن يجلس مع حميدتي (دقلو) في ظل الظروف الراهنة".

وكان الرئيس الكيني وليام روتو قد أعلن أن بلاده تسعى إلى جمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجهاً لوجه لإيجاد حلّ دائم للأزمة، وفق بيان أصدرته الرئاسة الليلة الماضية.

ولم يلتق القائدان العسكريان منذ اندلاع المعارك بين قواتهما في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى في 15 أبريل الماضي، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يشهد اجتماعاً بينهما لإجراء مفاوضات بتسهيل من الأمم المتحدة.