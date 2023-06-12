روسيا تصد هجمات أوكرانية في دونيتسك وزابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنها صدت محاولات القوات الأوكرانية لمهاجمة منطقتي دونيتسك وزابوريجيا وأنها ضربت أهدافاً بصواريخ عالية الدقة أطلقتها من البحر.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها استعادت السيطرة على قرية رابعة من القوات الروسية في عدة تجمعات سكنية بالجنوب الشرقي وذلك في اليوم التالي لإعلانها أول مكاسب هجومها المضاد المنتظر منذ فترة طويلة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير المتعلقة بساحات المعارك.

وقالت روسيا إن قواتها قصفت مواقع احتياطية للجيش الأوكراني باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة أطلقتها من البحر.

ومنطقتا دونيتسك في شرق أوكرانيا وزابوريجيا في جنوبها الغربي من بين خمس مناطق أعلنت موسكو ضمها من أوكرانيا، وتشمل تلك المناطق أيضاً شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود.