27 قتيلا بسبب رياح عاتية وأمطار غزيرة في باكستان

أودت أمطار غزيرة تبعتها رياح عاتية بـ27 شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في شمال غرب باكستان، حسبما اعلن مسؤولون الأحد.

وضربت العواصف أربع مناطق في إقليم خيبر بختونخوا في وقت متأخر السبت. وبين القتلى، حسب المصدر نفسه، خمسة أخوة تراوح أعمارهم بين عامين و 11 عاما.

وقال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث تيمور علي خان لوكالة فرانس برس إن "12 شخصا على الأقل دفنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم". واضاف المتحدث أن أكثر من 140 شخصا جرحوا ونفق أكثر من مئتي رأس من الماشية.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق الأربع.

في الوقت نفسه، يشق إعصار طريقه عبر بحر العرب باتجاه سواحل باكستان والهند ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في نهاية الأسبوع.

وقالت السلطات الباكستانية إنها ستبدأ بإجلاء بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف أسرة من على طول الساحل في إقليم السند بما في ذلك في مدينة كراتشي الساحلية الضخمة التي يبلغ عدد سكانها حوالى عشرين مليون نسمة.

وقررت السلطات الباكستانية نشر الجيش اعتبارا من الاثنين لتقديم المساعدة.