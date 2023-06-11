9 قتلى في هجوم على فندق بالصومال

أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، أن ستة مدنيين وثلاثة من أفراد قوات الأمن قتلوا وجرح 10 مدنيين في هجوم على فندق بمقديشو، شنه مسلحون من «حركة الشباب الإرهابية»، لافتة إلى مقتل جميع المهاجمين بعد حصار دام ست ساعات.

وقالت الشرطة إنه تم إنقاذ 84 شخصاً بينهم نساء وأطفال كانوا في فندق «بيرل بيتش»، وانتهى الهجوم نحو الساعة الثانية صباح أمس، بعد تبادل إطلاق النار بين الشرطة والمهاجمين.

ونقلت «فرانس برس» عن أحد شهود العيان قوله: «كنت بالقرب من مطعم بيرل بيتش عندما دوى انفجار قوي أمام المبنى، وتمكنت من الهرب لكن بعد ذلك حدث إطلاق نار كثيف ودخلت قوات الأمن بقوة».

وأعلنت «حركة الشباب الإرهابية» التابعة لتنظيم «القاعدة» في شرق إفريقيا، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف الفندق الذي يحظى بشعبية لدى المسؤولين الحكوميين، وكان مطعم الفندق مزدحماً بعدما تم تجديده منذ فترة قصيرة.